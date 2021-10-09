Победитель Игр тхэквондист Храмцов заявлен на отборочный турнир к чемпионату мира

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 октября. /ТАСС/. Победитель Олимпийских игр в Токио тхэквондист Максим Храмцов после операции и последующего восстановления руки проведет двухнедельные сборы на Кипре, где будет выполнять спецупражнения, беговую работу, занятия на тренажерах. Он заявлен на предстоящий в конце ноября отборочный турнир к чемпионату мира 2022 года, сообщил ТАСС тренер спортсмена Александр Лашпанов.

Храмцов завоевал золото Олимпиады в Токио в весовой категории до 80 кг, победив в финале иорданца Салеха аль-Шарабати. Спортсмен получил перелом руки в первом поединке олимпийского турнира. Ранее Храмцов сообщал ТАСС, что 16 августа в Москве успешно прошел операцию на поврежденной руке. Врачи отмечали успешную динамику восстановления.

"Храмцов заявлен на участие в отборочном турнире к чемпионату мира 2022 года в Австрии (пройдет 27-28 ноября 2021 года - прим. ТАСС). Это первый его старт после Олимпийских игр и полученной травмы руки. Это отбор, он должен там выступить", - сказал собеседник агентства.

По его словам, подготовку к турниру Храмцов будет проходить на Кипре на протяжении двух недель. "Центр спортивной подготовки сборных команд Югры командирует Храмцова на Кипр, где с 15 по 30 октября у него будут проходить тренировки с учетом состояния его руки. Подбор спецупражнений, беговая, тренажерная работа, специальная работа, но в лайт-режиме. Нужно выходить на достаточную форму. Рука тоже будет работать, это необходимо", - добавил Лашпанов.

Храмцову 23 года, он также является чемпионом мира (2017) и двукратным чемпионом Европы (2018, 2021). Спортсмен пять раз побеждал на этапах Гран-при Всемирной федерации тхэквондо.