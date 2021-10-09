Сборная России по художественной гимнастике получила визы в Японию для участия в ЧМ

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Члены сборной России по художественной гимнастике получили въездные визы в Японию, где в конце октября пройдет чемпионат мира. Об этом ТАСС сообщила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова.

Винер-Усманова заявила, что проблема с получением японских виз на чемпионат мира решена

Чемпионат мира по художественной гимнастике пройдет в Китакюсю с 27 по 31 октября. Винер-Усманова сообщила журналистам 3 октября, что ее команда пока не получила виз в Японию, и выразила опасения по поводу оперативности оформления этих въездных документов, но на следующий день сказала, что ситуация уже находится под контролем.

"Все получили", - ответила президент ВФХГ на вопрос, удалось ли к настоящему времени решить вопрос с получением въездных виз в Японию.

Организаторы турнира определились с официальным днем прибытия на чемпионат мира, все команды должны приехать в Китакюсю 24 октября. Следующие два дня будут проходить официальные тренировки, а 27 октября будут разыграны два первых комплекта медалей мирового первенства - в индивидуальных упражнениях с обручем и мячом.

В состав команды России на турнир включены Арина и Дина Аверины (личное первенство), Анастасия Близнюк, Ольга Карасева, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко и Мария Толкачева (групповые упражнения).

На чемпионате мира 2019 года в Баку сборная России завоевала восемь золотых наград из девяти возможных, уступив только в групповых упражнениях с пятью мячами. В личном многоборье победу тогда одержала Дина Аверина, второй была Арина Аверина, третьей - израильтянка Линой Ашрам. На Олимпиаде в Токио Дина Аверина заняла второе место в личном многоборье, Арина Аверина - четвертое. Титул олимпийской чемпионки был присужден Ашрам, которая не выступит на предстоящем мировом первенстве.