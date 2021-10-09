Леонов: российские футболисты добились потрясающего результата в матче со словаками

КАЗАНЬ, 9 октября. /ТАСС/. Сборная России по футболу добилась потрясающего результата в матче седьмого тура отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года против команды Словакии, но игра была своеобразной. Такое мнение ТАСС высказал министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

В пятницу россияне обыграли словаков со счетом 1:0. Матч прошел в Казани на "Ак Барс - Арене".

"Результат потрясающий, игра своеобразная, - сказал Леонов. - Закономерен ли результат? Я сам бывший спортсмен, могу сказать, что результат на табло. Сегодня все произошло так, как произошло, Казань - счастливый город для нашей сборной".

Сборная России прибыла в Казань в четверг, Леонов встречал национальную команду. "Я был уверен, что мы победим, - отметил он. - Сказал еще в четверг, когда встречал сборную России, что хорошее настроение, есть много проблем, в том числе с составом, но мы должны победить. Хорошая атмосфера на стадионе, несмотря на то, что было допущено 30%, хорошо болели".

"Очень важно, что это прошло в Казани, для нас, как для регионального правительства и оргкомитета, потому что нам было оказано доверие. Вы помните, что были определенные вопросы, но мы взяли на себя обязательства и, в общем-то, их полностью выполнили. Тем более сборная победила", - заключил Леонов.

Сборная России занимает второе место в группе, набрав 16 очков, столько же у хорватов, которые выше по дополнительным показателям. На третьем месте идут словенцы (10 очков), далее следуют команды Словакии (9), Кипра и Мальты (обе - 4). В следующем матче россияне встретятся с командой Словении. Встреча пройдет в Мариборе 11 октября и начнется в 21:45 мск.