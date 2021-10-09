Москвина: фигуристы Мишина и Галлямов еще не в полной готовности, но это начало сезона

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Чемпионы мира в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов в начале сезона находятся не в полной готовности, куда важнее, что специалисты фигурного катания позитивно оценили их музыку к произвольной программе. Таким мнением с ТАСС поделилась тренер спортсменов Тамара Москвина.

Мишина и Галлямов стали победителями международного турнира Finlandia Trophy в финском Эспоо. Спортсмены по итогам короткой и произвольной программ набрали 227,13 балла. Короткая программа фигуристов - "Эсмеральда" Пуни, произвольная скомпонована из произведений Георгия Свиридова "Метель" и "Время, вперед".

"Мы идем постепенно, и на данном этапе для меня, для тренера, важно, что приняли нашу музыку для произвольной программы, что специалисты, тренеры, которых я уважаю, поднимали большой палец вверх после проката со словами: "Хорошая, победная, олимпийская музыка". Что те, кто раньше советовал ее менять, сейчас все-таки изменили свое мнение. Да, не все еще в полной готовности, но это начало сезона", - рассказала Москвина.

"Эта программа - посвящение молодежи мира. Она начинается с романса - любовь, молодежь наслаждается жизнью, общением, окружающим миром, но приходит время, и все меняется - наступает пора действий, они начинают строить жизнь, семью, профессию, лететь в космос, придумывать, изобретать. Сколько бы нашу молодежь ни критиковали - и сейчас, и в прежние времена - им строить наше будущее, и они будут это делать", - подчеркнула тренер.

Москвина отметила заслуги тренеров Людмилы и Николая Великовых, которые работали с парой с момента ее основания - с сезона-2017/18. "Выступление в Эспоо Анастасии и Михаила меня порадовало тем, что они вернулись к тому умению, что у них было - быть надежными исполнителями. И прежде всего в связи с этим я хочу отдать дань уважения их первым тренерам - супругам Великовым", - сказала Москвина, которая стала работать с парой в сотрудничестве с Артуром Минчуком в сезоне-2020/21.

Мишина и Галлямов являются чемпионами мира в Стокгольме, а также победителями командного чемпионата мира в Осаке.