Футболист сборной России Макаров не сыграет со словенцами из-за травмы

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Полузащитник московского "Динамо" Денис Макаров покинул расположение сборной России и не сыграет в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с командой Словении. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

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В четверг главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил на пресс-конференции, что Макаров на одной из тренировок почувствовал забитость икроножной мышцы. Ранее стало известно, что из-за травм в октябрьских матчах национальной команды не сыграют полузащитник "Монако" Александр Головин, защитник казанского "Рубина" Илья Самошников, полузащитник "Краснодара" Алексей Ионов, из-за повреждения расположение сборной покинул полузащитник подмосковных "Химок" Денис Глушаков.

"В связи с выявленным у Дениса Макарова микроповреждением мышцы голени тренерским и медицинским штабами принято решение о досрочном возвращении футболиста в расположение клуба", - сказал старший врач российской сборной Владимир Хайтин.

Макарову 23 года, он выступает за "Динамо" с августа, ранее он играл за казанский "Рубин". В нынешнем сезоне Тинькофф - Российской премьер-лиги он провел восемь матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Матч отборочного турнира Словения - Россия состоится 11 октября в Мариборе.