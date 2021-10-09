Канаева стала послом чемпионата мира по художественной гимнастике в Японии

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Двукратная олимпийская чемпионка россиянка Евгения Канаева стала официальным послом чемпионата мира по художественной гимнастике, который пройдет в конце октября в Японии. Об этом Канаева сообщила ТАСС.

Сборная России по художественной гимнастике получила визы в Японию для участия в ЧМ

"Да, это правда", - подтвердила Канаева информацию о назначении послом турнира. По информации ТАСС, у нее есть виза в Японию.

В обязанности официального посла чемпионата мира входит участие в церемониях награждения медалисток, в фото- и автограф-сессиях, а также общение с представителями аккредитованных на турнир СМИ.

Чемпионат мира по художественной гимнастике пройдет в Китакюсю с 27 по 31 октября.