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Летние олимпийские виды спорта

Канаева стала послом чемпионата мира по художественной гимнастике в Японии

Соревнования пройдут пройдут в Китакюсю с 27 по 31 октября
Евгения Канаева Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Евгения Канаева
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Двукратная олимпийская чемпионка россиянка Евгения Канаева стала официальным послом чемпионата мира по художественной гимнастике, который пройдет в конце октября в Японии. Об этом Канаева сообщила ТАСС.

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"Да, это правда", - подтвердила Канаева информацию о назначении послом турнира. По информации ТАСС, у нее есть виза в Японию.

В обязанности официального посла чемпионата мира входит участие в церемониях награждения медалисток, в фото- и автограф-сессиях, а также общение с представителями аккредитованных на турнир СМИ.

Чемпионат мира по художественной гимнастике пройдет в Китакюсю с 27 по 31 октября.

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