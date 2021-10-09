Открытие Всероссийского дня ходьбы состоялось в Уфе

УФА, 9 октября. /ТАСС/. Всероссийский день ходьбы открылся со старта центральной площадки в Уфе. На дистанцию 2 км вдоль набережной реки Белая вышли любители спорта, коллективы организаций и жители районов города, передает корреспондент ТАСС.

Старт организован на набережной реки, участники и зрители попадают на территорию мероприятия после измерения температуры, волонтеры следят за соблюдением масочного режима. Здесь же разместились палатки регистрации участников, выставка автомобилей и мотоциклов. Перед стартом спортсмены делают зарядку с олимпийскими призерами - Аделиной Загидуллиной, Алией Мустафиной, Александром Красных.

На старт выходят группы по 500 человек, они финишируют у Монумента Дружбы. "Программа спортивного праздника включает в себя зарядку с чемпионом, прохождение дистанции 2 022 метра по набережной реки Белая, что символизирует поддержку олимпийской команды нашей страны на Играх-2022 в Пекине, творческую и спортивно-развлекательную программу, награждение выдающихся работников отрасли физической культуры и спорта", - сообщила пресс-служба Министерства спорта Башкирии.

Олимпийский комитет России выбрал Уфу в качестве центральной площадки Всероссийского дня ходьбы, который проводится во всех регионах страны для популяризации этого доступного вида физической активности, добавили в министерстве.