Ашот Хачатурянц стал единственным кандидатом на пост президента Российской премьер-лиги

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Исполняющий обязанности президента Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц стал единственным выдвинутым кандидатом на пост главы организации. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

5 октября эту должность покинул Сергей Прядкин, он возглавлял организацию с 2007 года. Выборы президента лиги пройдут 22 ноября.

Заявки от претендентов на пост президента РПЛ принимались с 5 по 8 октября.

Хачатурянцу 53 года, он занимает пост руководителя судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) с ноября 2019 года. Он является председателем экспертно-судейской комиссии при президенте РФС, с 2020 года входит состав исполкома РФС.