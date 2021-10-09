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Футбол в России

Ашот Хачатурянц стал единственным кандидатом на пост президента Российской премьер-лиги

Заявки от претендентов на пост главы организации принимались с 5 по 8 октября
Исполняющий обязанности президента Российской премьер-лиги Ашот Хачатурянц Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Исполняющий обязанности президента Российской премьер-лиги Ашот Хачатурянц
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Исполняющий обязанности президента Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц стал единственным выдвинутым кандидатом на пост главы организации. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

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5 октября эту должность покинул Сергей Прядкин, он возглавлял организацию с 2007 года. Выборы президента лиги пройдут 22 ноября.

Заявки от претендентов на пост президента РПЛ принимались с 5 по 8 октября.

Хачатурянцу 53 года, он занимает пост руководителя судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) с ноября 2019 года. Он является председателем экспертно-судейской комиссии при президенте РФС, с 2020 года входит состав исполкома РФС.

Теги
Российский футболХачатурянц, Ашот Рафаилович
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