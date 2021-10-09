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ЧМ-2022 по футболу

Россиянин Мешков рассудит сборные Нидерландов и Гибралтара в матче отбора чемпионата мира

Встреча группы G пройдет в Роттердаме 11 октября
Футбольный арбитр Виталий Мешков Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Футбольный арбитр Виталий Мешков
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 9 октября. Матч отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными Нидерландов и Гибралтара обслужит бригада арбитров во главе с россиянином Виталием Мешковым. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Ассистентами Мешкова будут Игорь Демешко и Дмитрий Сафьян. Резервным судьей назначен Кирилл Левников, арбитрами, отвечающими за систему видеоассистента рефери (VAR), - Сергей Иванов и Владимир Москалев.

Встреча группы G пройдет в Роттердаме 11 октября и начнется в 21:45 мск. После семи туров нидерландская сборная располагается на первом месте в турнирной таблице, набрав 16 очков, команда Гибралтара занимает шестую строчку, не набрав ни одного балла.

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