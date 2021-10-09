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Зимние олимпийские виды спорта

Хабиров: Уфа готова подготовить инфраструктуру для проведения зимних Олимпийских игр

По словам главы Башкирии, проведение Олимпиады в Уфе возможно в отдаленной перспективе
Глава Башкирии Радий Хабиров Валентин Егоршин/ТАСС
Описание
Глава Башкирии Радий Хабиров
© Валентин Егоршин/ТАСС

УФА, 9 октября. /ТАСС/. Уфа в состоянии подготовить инфраструктуру для проведения в городе в дальнейшей перспективе зимних Олимпийских игр. Об этом журналистам заявил глава Башкортостана Радий Хабиров.

"Мы на летние [Игры] никогда не претендовали, речь шла только о зимних. Все-таки наши географические условия и географический рельеф позволяют нам думать, что мы в состоянии подготовить инфраструктуру для Олимпийских игр. У нас только по одному зимнему виду спорта есть сомнения, они все решаемые. Но это все далекая перспектива, больше концептуальное обсуждение, на последующие годы, на десятилетия вперед об этом мы думаем", - сказал Хабиров.

Россия один раз принимала зимние Олимпийские игры - в 2014 году соревнования прошли в Сочи.

Теги
Хабиров, Радий ФаритовичЗимние олимпийские виды спорта
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