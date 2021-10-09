Глава Башкирии назвал создание условий для занятий спортом национальной идеей

УФА, 9 октября. /ТАСС/. Глава Башкирии Радий Хабиров назвал национальной идеей для него лично создание условий для занятий спортом в регионе. Также большой вклад в популяризацию активного образа жизни вносит проведение крупных спортивных мероприятий, такое мнение он высказал в ходе старта Всероссийского дня ходьбы.

"Я, как руководитель исполнительной власти республики, могу сказать, что для меня лично это некая национальная идея, потому что мы должны создать условия, чтобы наши дети, взрослые могли заниматься спортом, и мы будем это делать. Мы каждый день шаг за шагом делаем. Сегодня я хочу поблагодарить вас всех, что пришли, заботитесь о себе и подаете пример", - сказал Хабиров.

Также глава республики вручил грамоты, государственные награды и звания нескольким тренерам, представителям организаций и муниципалитетов. Также он озвучил планы по проведению крупных спортивных мероприятий в Башкирии. "Мы планируем проведение ряда крупных соревнований, коронавирус точно отойдет, хотя сейчас ситуация непростая, потому стараемся строго соблюдать все ограничения. У нас впереди Кубок Европы по дзюдо, Кубок мира по греко-римской борьбе. В 2022 году чемпионат мира по волейболу, то есть в горизонте до 2024 года у нас насыщенная спортивными мероприятиями повестка", - отметил Хабиров.

Всероссийский день ходьбы открылся стартом на центральной площадке в Уфе. На дистанцию 2 км вдоль набережной реки Белой вышли любители спорта, коллективы организаций и жители районов города. День ходьбы проводится Олимпийским комитетом России во всех регионах страны для популяризации этого доступного вида физической активности.