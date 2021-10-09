Хабиров: футбольный клуб "Уфа" близок к завершению сделки с новым спонсором

УФА, 9 октября. /ТАСС/. Процесс переговоров между футбольным клубом "Уфа", выступающим в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ), и новым спонсором близок к завершению. Об этом журналистам заявил глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.

"Осталось просто решить лишь организационные вопросы, - сказал Хабиров. - Мы принципиально договорились с инвестором, идут некоторые корпоративные процедуры. Все будет хорошо".

Глава Башкирии не назвал спонсора, но заявил, что его имя станет известно в ближайшее время.

В текущем сезоне чемпионата России "Уфа" после 10 туров занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице, набрав 8 очков.