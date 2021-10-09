Олимпийская чемпионка по прыжкам на лыжах Лундбю пропустит Игры-2022 из-за лишнего веса

ТАСС, 9 октября. Победительница Олимпийских игр в Пхёнчхане в прыжках на лыжах с трамплина норвежка Марен Лундбю не будет пытаться сбавлять вес ради Олимпийских игр в Пекине и надеется на долгую карьеру в будущем. Комментарий спортсменки приводит NRK.

"В прыжках с трамплина к разным вещам предъявляются жесткие требования, и вес - одна из них. Мое тело стало немного другим по естественным причинам, поэтому я не готова чем-либо жертвовать, чтобы выступать на самом высоком уровне в Пекине. Я хочу прыгать с трамплина, но в этом году этого не будет. Я нацелена на долгую карьеру, поэтому сейчас должна позаботиться о себе", - сказала Лундбю.

Лундбю 27 лет, она выступает на международных соревнованиях с сезона-2011/12. На ее счету победа на Олимпийских играх в Пхёнчхане и две золотые медали чемпионатов мира. Также Лундбю является трехкратной обладательницей Кубка мира. Ей принадлежит рекорд по количеству призовых мест в одном сезоне на этапах Кубка мира (19).

Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля.