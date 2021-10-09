Поздняков: Россия полностью соответствует требованиям МОК в области вакцинации

УФА, 9 октября. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) находится вне различных политических решений, для него главное - уровень науки и знаний страны в области вакцинации, которому Российская Федерация полностью соответствует. Об этом журналистам заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Привитые российскими вакцинами спортсмены будут допущены к участию в Олимпиаде в Пекине

4 октября в оргкомитете зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине сообщили ТАСС, что спортсмены, привитые российскими вакцинами, будут допущены к участию в соревнованиях.

"Что касается признания вакцины, то МОК является организацией, которая находится вне различных политических решений, для него самое главное - уровень науки и знаний в этой области, в области вакцинации, которому Российская Федерация полностью соответствует. У МОК и оргкомитета Олимпийских игр абсолютно четкая и понятная позиция - чтобы сделать Игры абсолютно безопасными для всех участников, спортсмены должны пройти вакцинацию. Мы об этом говорили в течение очень долгого времени, мы к этому призывали. Думаю, за это время мы очень серьезно продвинулись и практически все спортсмены прошли вакцинацию", - сказал Поздняков.

В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавирусной инфекции: "Спутник V" и "Спутник лайт" Центра имени Гамалеи Минздрава РФ, "Эпиваккорона" разработки центра "Вектор" Роспотребнадзора, а также "Ковивак", созданная Центром имени Чумакова РАН.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.