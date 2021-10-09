Поздняков назвал невыразительной игру сборной России по футболу в матче со словаками

УФА, 9 октября. /ТАСС/. Игра российских футболистов в матче седьмого тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против команды Словакии была невыразительной. Такое мнение журналистам высказал глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

В пятницу россияне обыграли словаков со счетом 1:0. Матч прошел в Казани.

"Три очка есть три очка, но игра была крайне невыразительная", - сказал Поздняков. На вопрос, вызывает ли обеспокоенность такая игра, президент ОКР ответил: "Как и у всех болельщиков".

Сборная России занимает второе место в отборочной группе H, набрав 16 очков, столько же в активе у хорватов, которые располагаются выше за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. На третьем месте идут словенцы (10 очков), далее следуют команды Словакии (9), Кипра и Мальты (обе - 4). В следующем матче россияне встретятся с командой Словении. Встреча пройдет в Мариборе 11 октября и начнется в 21:45 мск.