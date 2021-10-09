Поздняков уверен, что энергетика Дня ходьбы в Уфе передастся участникам Игр в Пекине

УФА, 9 октября. /ТАСС/. Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков уверен, что энергетика Всероссийского дня ходьбы, проходящего в столице Башкортостана, зарядит будущих участников Олимпийских игр в Пекине. Об этом он рассказал журналистам после старта на символической дистанции 2022 метра вдоль реки Белой в Уфе.

Участники праздника ходьбы стартовали на набережной около памятника Салавату Юлаеву, финишировали у Монумента Дружбы. В связи с антиковидными ограничениями ходоки стартовали несколькими группами по 500 человек. В первой группе с уфимцами прошли Поздняков, министр спорта региона Руслан Хабибов, известные спортсмены.

"По глазам людей видно, что они рады, что они довольны. Пройдя эту дистанцию, мы поддержали олимпийцев, которым предстоит участвовать в 2022 году в Олимпийских играх, - сказал Поздняков. - Дистанция символическая, далеко не марафон, но я уверен, энергия этих людей передается сегодня тем, кому предстоит выступить в Пекине".

Поздняков отметил, что сам является большим любителем ходьбы. "Я люблю ходить, у меня, наверное как у многих сегодня, есть трекер в телефоне. В среднем хожу полтора часа порядка 10 км. Мне это нравится, особенно сегодня - в такую хорошую погоду, в компании стольких людей. Чувствуешь себя вдвойне счастливым, и это мотивирует на новые свершения", - сказал он.

"Я под впечатлением от замечательного места, выбранного для Дня ходьбы, замечательная набережная, хорошо оборудованная, видно, что в этом городе, в этой республике с большим вниманием относятся к спорту. И мы, Олимпийский комитет России, готовы всячески поддерживать усилия местных властей по развитию местной инфраструктуры. Она, наравне с серьезными тренерскими кадрами, - залог будущего успеха, успеха спорта высших достижений, успеха спортсменов, которые будут представлять нашу страну на Олимпийских играх. Хотел бы поздравить жителей республики с успехами башкирских спортсменов на Олимпийских играх в Токио, и этот вклад не остался незамеченным, башкирские спортсмены уже вписали свои имена золотыми буквами в историю отечественного спорта", - заключил глава ОКР.