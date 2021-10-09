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Баскетбольные еврокубки

Баскетболист ЦСКА Шенгелия стал MVP второго тура Евролиги

В пятницу армейцы в гостях обыграли действующего чемпиона
Торнике Шенгелия Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Торнике Шенгелия
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 9 октября. Грузинский баскетболист московского ЦСКА Торнике Шенгелия признан лучшим игроком второго тура Евролиги. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

8 октября ЦСКА в гостях обыграл действующего чемпиона Евролиги - турецкий "Анадолу Эфес" (100:96). Шенгелия стал самым результативным игроком армейцев с 23 очками, форвард реализовал пять из пяти бросков со средней дистанции, два из трех трехочковых бросков и семь штрафных бросков из восьми. Также он совершил четыре подбора и отдал три результативные передачи.

После двух туров ЦСКА находится на десятом месте в турнирной таблице Евролиги, имея одну победу в двух матчах. "Анадолу Эфес" занимает 15-е место, проиграв два матча из двух. Следующий матч Евролиги ЦСКА дома проведет против петербургского "Зенита" 12 октября.

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