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Зимние олимпийские виды спорта

Победитель Универсиады-2019 сноубордист Автанеев не вернется в спорт после дисквалификации

Спортсмен был дисквалифицирован на два года за пропуск трех внесоревновательных допинг-тестов в течение 12 месяцев
Никита Автанеев Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Никита Автанеев
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Победитель зимней Универсиады 2019 года в Красноярске сноубордист Никита Автанеев, срок дисквалификации которого завершится 9 октября, не намерен возвращаться в спорт. Об этом ТАСС сообщил тренер спортсмена Максим Халин.

Автанеев был дисквалифицирован на два года за пропуск трех внесоревновательных допинг-тестов в течение 12 месяцев.

"Я разговаривал недавно с Никитой на тему возможного возвращения. Он мне сказал, что не будет возвращаться в спорт", - сказал Халин.

Автанеев, которому 3 сентября исполнилось 26 лет, является победителем зимней Универсиады в Красноярске (2019), этапов Кубка Европы, двукратным чемпионом России (2013, 2014), серебряным призером общего зачета Кубка Европы (2012). Автанеев выступал на зимних Олимпийских играх в Сочи.

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Зимние олимпийские виды спорта
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