Жамнов раскритиковал формат объявления тройки хоккеистов сборной перед Олимпиадой

ТАСС, 9 октября. Национальные хоккейные федерации должны объявлять сразу расширенный состав сборной на Олимпиаду в Пекине, так как это логичнее со спортивной точки зрения. Такое мнение высказал главный тренер сборной России Алексей Жамнов, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс" .

Национальные хоккейные федерации должны были до 8 октября включительно объявить как минимум трех игроков своих сборных, которые выступят на Олимпиаде в Пекине. Расширенные списки игроков будут представлены до 15 октября. Предварительные составы команд будут объявлены к январю 2022 года. В пятницу Федерация хоккея России (ФХР) назвала вратаря Андрея Василевского, нападающих Никиту Кучерова (оба - "Тампа") и Александра Овечкина ("Вашингтон") как первых хоккеистов, вошедших в заявку сборной России на Олимпиаду 2022 года.

"Это палка о двух концах, я не вижу смысла называть трех игроков, - сказал Жамнов. - Если и называть список, то он должен быть расширенным. Я помню ситуации, которые возникали, например, в 1998 и 2002 годах, когда устанавливали дедлайн: до определенной даты называли 15 человек, потом остальных. Для некоторых игроков, которые не попадают в первый список, это добавляет нервозности, а другие успокаиваются, что они в составе".

"Ясно, что и Кучеров, и Василевский, и Овечкин - те кандидаты, на которых мы рассчитываем на Олимпиаде, надеюсь, травмы не помешают им сыграть в Китае. Понятно, что некоторые кандидаты не обсуждаются. За некоторыми игроками следит тренерский штаб, они - под вопросом. Со спортивной точки зрения логичнее представить расширенный состав и смотреть за всеми кандидатами", - добавил специалист.

Олимпийский хоккейный турнир пройдет с 9 по 20 февраля. Сборная России выступит в группе В с командами Дании, Чехии и Швейцарии. Встреча со швейцарцами пройдет 9 февраля, 11 февраля российские хоккеисты сыграют с датчанами, 12 февраля - с чехами.