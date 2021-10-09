Дасаев: российские футболисты играли очень ответственно в матче со словаками

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Сборная России по футболу показала старание и сыграла очень ответственно в матче седьмого тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против команды Словакии, но победу нельзя назвать заслуженной. Такое мнение ТАСС высказал вице-чемпион Европы в составе сборной СССР Ринат Дасаев.

"Слабо ли сыграла сборная России? С одной стороны, может быть, вы правильно говорите, что слабо сыграли, контролировал мяч соперник, у них там 70% владения мячом, у нас только 30%, - сказал Дасаев. - Поэтому, естественно, где-то слабо сыграли, но радует то, что, в общем-то, играли молодые ребята, набираются опыта. С другой стороны, победили, нужна была победа".

"Из положительных моментов еще можно отметить то, что они старались, играли очень ответственно. Хорошо, что молодые играют, потому что надо смотреть на будущее, но и в настоящем мы, естественно, хотим попасть на чемпионат мира, но тут как сложится. Заслуженная ли победа? Ну как она может быть заслуженной, если соперник забил мяч в свои ворота и, к тому же, у них владение мячом было 70%? Я считаю, что и моментов у соперника было больше, чем у нас", - добавил Дасаев.

Сборная России занимает второе место в отборочной группе H, набрав 16 очков, столько же у хорватов, которые располагаются выше за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. На третьем месте идут словенцы (10 очков), далее следуют команды Словакии (9), Кипра и Мальты (обе - 4). В следующем матче россияне встретятся с командой Словении. Матч пройдет в Мариборе 11 октября и начнется в 21:45 мск.