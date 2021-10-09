Российские гандболистки обыграли команду Литвы в отборочном матче чемпионата Европы

ТАСС, 9 октября. Женская сборная России по гандболу со счетом 35:21 обыграла команду Литвы во втором матче отборочного турнира чемпионата Европы 2022 года. Встреча прошла в литовской Клайпеде.

Эта победа стала второй подряд для российской команды под руководством нового главного тренера Людмилы Бодниевой. 6 октября россиянки победили сборную Швейцарии со счетом 26:22. Сборные России и Литвы выступают в группе 1 вместе с командами Швейцарии и Польши. В следующем матче россиянки сыграют в гостях с командой Польши 2 марта 2022 года.

В отборочном турнире участвуют 24 сборные, разделенные на шесть групп. Отборочный турнир завершится в апреле 2022 года. В финальную стадию чемпионата Европы по итогам двухкругового турнира попадут по две лучшие команды из каждой группы.

Чемпионат Европы пройдет в Северной Македонии, Словении и Черногории с 4 по 20 ноября 2022 года. В турнире примут участие 16 команд, хозяева соревнований и действующий чемпион - сборная Норвегии - освобождены от квалификации.

Российские гандболистки являются двукратными серебряными и двукратными бронзовыми призерами чемпионатов Европы. На предыдущем турнире национальная команда заняла пятое место. Российская сборная является серебряным призером Олимпийских игр в Токио.