Динияр Билялетдинов считает, что российские футболисты обеспечили второе место в группе

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Сборная России по футболу благодаря победе над командой Словакии обеспечила второе место в турнирной таблице отборочной группы чемпионата мира 2022 года. Такое мнение ТАСС высказал бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России Динияр Билялетдинов.

В пятницу россияне обыграли словаков со счетом 1:0 в матче седьмого тура отборочного турнира. Матч прошел в Казани на "Ак Барс - Арене". По итогам квалификации напрямую на чемпионат мира попадают команды, занявшие первые места в группах. Ставшие вторыми сборные будут участвовать в стыковых матчах за право сыграть на мировом первенстве.

"Вообще не ожидал такой игры от сборной России, думал, что наоборот будет доминировать наша команда, - сказал Билялетдинов. - К сожалению, не получилось, но все равно положительно то, что мы выиграли даже при плохой игре. Мы завоевали очень важные три очка, практически отцепили сборную Словакии. Шансы попасть на чемпионат мира увеличились, конечно, у нас теперь минимум второе место в группе есть, а дальше, может быть, и первое получится взять".

"Положительные моменты в игре россиян? Старание, равнодушных не было, ребята старались в силу своей готовности, наверное, претензий по самоотдаче не должно быть никаких, я думаю, что лучше при плохой игре иметь три очка, чем при хорошей - ноль. Из полевых игроков выделить кого-то сложно, все старались, чтобы кто-то выделялся, такого не было. Голкипер [Матвей] Сафонов [выделялся], потому что он был в центре внимания при ударах в наши ворота, а так все молодцы, что старались, но играть нужно получше, в комбинационный футбол у нас не получилось сыграть", - добавил Билялетдинов.

Сборная России за три тура до конца занимает второе место в отборочной группе H, набрав 16 очков, столько же у хорватов, которые располагаются выше за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. На третьем месте идут словенцы (10 очков), далее следуют команды Словакии (9), Кипра и Мальты (по 4). В следующем матче россияне встретятся с командой Словении. Матч пройдет в Мариборе 11 октября и начнется в 21:45 мск.