Жамнов: в федерации не было дискуссии по выбору трех игроков в олимпийскую сборную России

МОСКВА, 9 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Дискуссий в Федерации хоккея России (ФХР) по поводу выбора трех игроков в сборную на Олимпийские игры не было. Об этом ТАСС рассказал главный тренер команды Алексей Жамнов.

Все национальные хоккейные федерации, кроме китайской, до 8 октября назвали по три игрока в состав на Игры-2022. Преимущественно в эти тройки вошли игроки Национальной хоккейной лиги. В заявку сборной России включены вратарь Андрей Василевский и нападающие Никита Кучеров (оба - "Тампа") и Александр Овечкин ("Вашингтон").

"Есть такие правила, что нужно назвать по три игрока. Не мы диктуем условия - нас просили назвать, и мы назвали, - сказал Жамнов. - Думаю, что в моем понимании более спортивным выглядит, когда называешь расширенный список, как это было в 1998 и 2002 годах".

"Никаких дискуссий не было, мы так определились, - отметил тренер. - Если думают, что кто-то из игроков обидится, то такого не будет. Все игроки это прекрасно понимают, тем более 15 октября будет назван расширенный список, и все ребята в него попадают. Самое главное, чтобы все играли и набирали форму к Олимпиаде, а там уже будем смотреть, ведь все может быть".

15 октября все федерации должны назвать расширенные составы на Олимпиаду. "Сколько игроков попадет в расширенный список, я конкретно буду понимать после совещания", - сказал Жамнов.

Мужской олимпийский хоккейный турнир пройдет с 9 по 20 февраля. 3 сентября было объявлено, что игроки НХЛ примут участие в Олимпиаде в Пекине. Сборная России выступит в группе В с командами Дании, Чехии и Швейцарии. Встреча со швейцарцами пройдет 9 февраля, 11 февраля российские хоккеисты сыграют с датчанами, 12 февраля - с чехами.