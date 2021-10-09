Горячкина стартовала с ничьей в мужском суперфинале чемпионата России по шахматам

УФА, 9 октября. Александра Горячкина черными фигурами сыграла вничью с Павлом Понкратовым в первом туре суперфинала чемпионата России по шахматам среди мужчин. Соревнования проходят в Уфе.

Горячкина стала первой женщиной, принявшей участие в мужском чемпионате страны. Шахматистка отобралась в суперфинал из Высшей лиги чемпионата России, где заняла третье место. Во втором туре Горячкина белыми фигурами сыграет против Александра Мотылева, который в первом туре белыми фигурами уступил Владимиру Федосееву.

Также в первом туре Кирилл Алексеенко белыми фигурами одержал победу над Александром Предке, вничью сыграли Дмитрий Андрейкин с Максимом Матлаковым, Андрей Есипенко с Александром Рахмановым и Никита Витюгов с Максимом Чигаевым.

В первом туре женского суперфинала Марина Гусева белыми фигурами победила Анастасию Боднарук, а Алина Кашлинская одержала победу над Алисой Галлямовой, также сыграли вничью Алина Бивол с Натальей Погониной, Лея Гарифуллина с Дарьей Войт, Полина Шувалова с Евгенией Овод и Ольга Гиря с Валентиной Гуниной.

Суперфиналы 74-го чемпионата России среди мужчин и 71-го чемпионата России среди женщин проходят по круговой системе в 11 туров с 9 по 20 октября. Общий гарантированный призовой фонд соревнований составляет 11 млн рублей (в мужском открытом турнире 7 млн, в женском - 4 млн).