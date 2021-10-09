"Оттава" и "Торонто" смогут проводить домашние матчи чемпионата НХЛ при полных трибунах

ОТТАВА, 9 октября. /ТАСС/. Канадские клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Оттава" и "Торонто" смогут проводить домашние матчи регулярного чемпионата при полных трибунах. Соответствующее решение опубликовано в субботу на сайте канадской провинции Онтарио, где базируются оба клуба.

Согласно постановлению, с полуночи 9 октября снимаются все ограничения на количество зрителей на всех концертных и спортивных площадках региона. Таким образом, домашние стадионы "Оттавы" и "Торонто" смогут полностью заполняться (примерно 20 тыс. зрителей). Ранее на играх могли присутствовать не более 10 тыс. болельщиков.

На прошлой неделе власти канадской провинции Квебек объявили об аналогичных мерах с 8 октября, что теперь позволит "Монреалю" также проводить домашние игры при заполненных трибунах.

Вход на стадионы, согласно текущим правилам этих провинций, доступен только полностью вакцинированным от нового коронавируса гражданам.