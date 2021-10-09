{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Чемпионат мира по борьбе

Россиянин Абдуллаев вышел в финал чемпионата мира по борьбе

В решающей схватке спортсмен встретится с олимпийским чемпионом иранцем Мохаммадрезой Гераеи

ТАСС, 9 октября. Российский борец греко-римского стиля Назир Абдуллаев стал финалистом чемпионата мира в весовой категории до 67 кг. Соревнования проходят в Осло.

В полуфинале россиянин победил представителя Казахстана Алмата Кабиспаева со счетом 10:5. В финале Абдуллаев встретится с олимпийским чемпионом иранцем Мохаммадрезой Гераеи. Решающая схватка пройдет 10 октября.

Абдуллаеву 30 лет, он родился в Наурском районе Чеченской республики. Он является серебряным призером чемпионата Европы 2020 года, также в его активе победа на Кубке мира.

Чемпионат мира по спортивной борьбе завершится 10 октября.

Теги
Северный Кавказ
КХЛ
Хоккеист Рашевский отметил, что в "Виннипеге" одобрили его новый контракт с "Динамо"
На драфте НХЛ в июле форвард был выбран канадским клубом в пятом раунде под 146-м номером
Читать полностью