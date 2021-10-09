Россиянин Абдуллаев вышел в финал чемпионата мира по борьбе

ТАСС, 9 октября. Российский борец греко-римского стиля Назир Абдуллаев стал финалистом чемпионата мира в весовой категории до 67 кг. Соревнования проходят в Осло.

В полуфинале россиянин победил представителя Казахстана Алмата Кабиспаева со счетом 10:5. В финале Абдуллаев встретится с олимпийским чемпионом иранцем Мохаммадрезой Гераеи. Решающая схватка пройдет 10 октября.

Абдуллаеву 30 лет, он родился в Наурском районе Чеченской республики. Он является серебряным призером чемпионата Европы 2020 года, также в его активе победа на Кубке мира.

Чемпионат мира по спортивной борьбе завершится 10 октября.