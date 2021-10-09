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КХЛ

Хоккеист Рашевский отметил, что в "Виннипеге" одобрили его новый контракт с "Динамо"

На драфте НХЛ в июле форвард был выбран канадским клубом в пятом раунде под 146-м номером
Дмитрий Рашевский Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Дмитрий Рашевский
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Руководство клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Виннипег" одобрило решение нападающего московского "Динамо" Дмитрия Рашевского подписать новый контракт со столичным клубом. Об этом Рашевский рассказал журналистам.

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7 октября Рашевский, которому в субботу исполнился 21 год, подписал новое соглашение с бело-голубыми до окончания сезона-2022/23. На драфте НХЛ в июле форвард был выбран клубом "Виннипег" в пятом раунде под 146-м номером.

"Я поговорил со многими людьми, которые в этом разбираются. Они сказали, что для меня будет лучше еще год поиграть здесь, стать более стабильным, окрепнуть и физически, и как игрок. Поэтому я долго не думал и решил подписать новый контракт. Руководство "Виннипега" тоже поддержало это решение, никаких проблем не было", - сказал Рашевский.

Рашевский набрал 15 очков (9 голов + 6 передач) в 15 матчах нынешнего сезона. Форвард был признан лучшим новичком КХЛ по итогам сентября.

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