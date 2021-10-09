Хоккеист Рашевский отметил, что в "Виннипеге" одобрили его новый контракт с "Динамо"

7 октября Рашевский, которому в субботу исполнился 21 год, подписал новое соглашение с бело-голубыми до окончания сезона-2022/23. На драфте НХЛ в июле форвард был выбран клубом "Виннипег" в пятом раунде под 146-м номером.

"Я поговорил со многими людьми, которые в этом разбираются. Они сказали, что для меня будет лучше еще год поиграть здесь, стать более стабильным, окрепнуть и физически, и как игрок. Поэтому я долго не думал и решил подписать новый контракт. Руководство "Виннипега" тоже поддержало это решение, никаких проблем не было", - сказал Рашевский.

Рашевский набрал 15 очков (9 голов + 6 передач) в 15 матчах нынешнего сезона. Форвард был признан лучшим новичком КХЛ по итогам сентября.