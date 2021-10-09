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Допинг-скандал вокруг российского спорта

WADA не высказывало замечаний к РУСАДА по новым членам набсовета организации

В среду в состав набсовета вошли двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Якушев, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов и адвокат Евгений Ращевский

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не высказывало претензий Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) по поводу новых членов наблюдательного совета организации. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации юристов России.

В среду наблюдательный совет РУСАДА по собственному желанию покинули директор Европейского учебного института МГИМО МИД России Тамара Шашихина, летчик-космонавт Герой РФ Сергей Рязанский и адвокат Анатолий Кучерена, их сменили двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Якушев, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов и адвокат Евгений Ращевский.

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"Информируем, что отбор кандидатов в члены наблюдательного совета РУСАДА стартовал 29 сентября, а не за день до общего собрания, как сообщает ряд СМИ и интернет-проектов. О начале отбора кандидатов своевременно (29 сентября) было сообщено на сайтах Ассоциации юристов России и Международного центра охраны здоровья (учредителей РУСАДА - прим. ТАСС). Таким образом, 6 октября на освободившиеся вакансии общим собранием учредителей РУСАДА из 11 кандидатов были избраны три новых члена наблюдательного совета РУСАДА: заведующий кафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов, советский хоккеист, заслуженный тренер РФ, двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев и партнер, руководитель практики международных арбитражных и судебных споров адвокатского бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры" Евгений Ращевский", - говорится в сообщении.

"Ассоциация юристов России и Международный центр охраны здоровья находятся в регулярном взаимодействии с WADA. Вся информация о кандидатах, претендующих на вхождение в состав набсовета РУСАДА, была своевременно предоставлена в WADA с целью выявления и устранения возможного конфликта интересов. На текущую дату ни по одной из предложенных кандидатур замечаний со стороны WADA не поступило", - сообщается в релизе.

РУСАДА было лишено статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу в декабре прошлого года, что стало основанием для принятия двухлетних санкций в отношении российского спорта. Перед РУСАДА было поставлено несколько условий восстановления. РУСАДА в начале июня получило от WADA план восстановления статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Он должен быть реализован до середины декабря 2022 года.

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Допинг-скандал вокруг российского спорта
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