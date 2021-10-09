Хоккеист "Авангарда" Цегларик пропустит минимум два матча чемпионата КХЛ

БАЛАШИХА /Московская область/, 9 октября. /ТАСС/. Нападающий омского "Авангарда" Петер Цегларик, получивший повреждение на тренировке, пропустит ближайшие два матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), но о точных сроках восстановления говорить еще рано. Об этом журналистам сообщил главный тренер омичей Боб Хартли.

В субботу "Авангард" обыграл московский "Спартак" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:2. Цегларик не попал в состав на игру, он вместе с Корбэном Найтом является лучшим снайпером "Авангарда", имея в активе восемь заброшенных шайб.

"Вчера он неудачно упал на тренировке, потом произошло неприятное столкновение с одним из наших игроков. Не знаю, насколько серьезное повреждение, его не будет определенный срок, следующие пару матчей он пропустит", - сказал Хартли.

В концовке матча повреждение получил нападающий "Авангарда" Наиль Якупов, который не мог самостоятельно покинуть лед. "Сейчас он в порядке, наверное, у него синяк. С докторами я не говорил, но по раздевалке он передвигался самостоятельно", - добавил специалист.

Главный тренер москвичей Борис Миронов также рассказал о положении с травмированными игроками в команде. "У [Якова] Рылова еще присутствуют легкие боли, и [Михаил] Мамкин приступил к тренировкам, поэтому скоро войдет в состав с общей группой, но пока лечится", - сказал он.

"Авангард" прервал серию из трех поражений и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав в 14 матчах 14 очков. "Спартак" потерпел второе поражение подряд и располагается на седьмой строчке на Западе, имея в активе 16 очков после 16 игр. В следующем матче московский клуб 11 октября в гостях сыграет с ЦСКА, "Авангард" в этот же день примет екатеринбургский "Автомобилист".