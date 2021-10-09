Голкипер "Спартака" Данск оценил уровень Континентальной хоккейной лиги

"Сегодня мы сыграли как команда, отдали много энергии на площадке, мы боролись, но где-то не повезло, если говорить персонально о моей игре, то я мог сыграть лучше, - сказал Данск. - Лига очень сильная, здесь много хороших команд, но если говорить о первом месяце для меня лично, то я очень недоволен своей игрой. Понимаю, что мне есть над чем работать. О составе: у нас очень сильная команда, мы готовы бороться с каждым соперником, но в последних играх не все получалось, однако мы действительно можем составлять конкуренцию".

"Конечно, это не такое начало, которого мне бы хотелось на новом месте. К этому сезону я готовился так же, как и ко всем предыдущим, отдал все силы, мы постоянно работаем с тренером вратарей, смотрим, какие моменты в моей игре можно улучшить, будем надеяться, что дальше будет только лучше. У меня не так много опыта игры в КХЛ, но главное, продолжать верить в себя, возможно, результат на табло не показывает, что у меня все получается, но я понимаю, что надо продолжать работать. В команде очень хороший менеджмент, мне нравится эта лига, эта команда, я думаю, что здесь очень весело", - отметил он.

"Спартак" потерпел второе поражение подряд и располагается на седьмой строчке на Западе, имея в активе 16 очков после 16 игр. В следующем матче московский клуб 11 октября в гостях сыграет с ЦСКА.