Сборная Украины по футболу обыграла финнов в отборочном матче чемпионата мира

ТАСС, 9 октября. Сборная Украины по футболу победила команду Финляндии со счетом 2:1 в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Встреча прошла на стадионе "Олимпийский" в Хельсинки.

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В составе украинцев отличились Андрей Ярмоленко (4-я минута) и Роман Яремчук (34). У финнов гол забил Теему Пукки (29).

Сборные Украины и Финляндии выступают в группе D вместе с командами Франции, Боснии и Герцеговины и Казахстана. Французская команда возглавляет группу, набрав 12 очков в шести матчах, далее идут сборные Украины (8 очков после 6 матчей), Боснии и Герцеговины (6, 5), Финляндии (5, 5) и Казахстана (3, 5). Украинская команда проведет следующий матч 12 октября дома против сборной Боснии и Герцеговины. Сборная Финляндии в гостях сыграет в тот же день против команды Казахстана.

В других матчах игрового дня сборная Казахстана уступила дома команде Боснии и Герцеговины (0:2), литовцы обыграли дома болгар (3:1), ирландцы в гостях оказались сильнее азербайджанцев (3:0), греки дома обыграла грузин (2:0), шведы победили дома футболистов Косова (3:0), израильтяне в гостях уступили шотландцам (2:3).

В новость внесены изменения (21:20 мск) - добавлены результаты других матчей.