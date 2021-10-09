Хоккеист "Авангарда" Толчинский заявил, что в команде не было паники из-за поражений

БАЛАШИХА /Московская область/, 9 октября. /ТАСС/. Все хоккеисты омского "Авангарда" понимают, в какой команде играют, поэтому в раздевалке нет никакой паники из-за неудачных результатов. Об этом журналистам заявил нападающий омского клуба Сергей Толчинский.

В субботу "Авангард" обыграл московский "Спартак" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:2 и прервал серию из трех поражений. Всего омский клуб одержал семь побед в 14 играх (пять в основное время, одна в овертайме и одна по буллитам) и потерпел семь поражений.

"Паники никакой нет, мы все равно понимаем, какая мы команда, знаем наши сильные стороны. Победы сейчас не так часто приходят, но в прошлой встрече ("Авангард" на выезде уступил "Барысу" со счетом 0:1 - прим. ТАСС) мы хорошо играли: пропустили один гол и, несмотря на то, что у самих не получилось забить, имели очень много моментов. Думаю, что ничего страшного. Сезон длинный, вернем позиции, которые потеряли", - сказал Толчинский.

"Конечно, все знают, на каком месте мы в турнирной таблице. Стараемся в раздевалке поддержать позитив и настраиваемся только на победы в следующих играх", - отметил нападающий "Авангарда" Владимир Брюквин.

20-летний форвард омичей Арсений Грицюк добавил, что в команде все-таки есть некоторое беспокойство. "Морально чуть-чуть в команде неспокойно, но надеемся исправлять ситуацию, браться за свою игру и радовать и близких, и болельщиков, ведь их много, они все переживают за нас. Все зависит только от нас, думаю, сейчас должны собраться", - сказал он.

"Авангард" занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав в 14 матчах 14 очков. В следующем матче омский клуб 11 октября примет екатеринбургский "Автомобилист".