Россияне завоевали три медали в седьмой день чемпионата мира по борьбе

ТАСС, 9 октября. Российские борцы греко-римского стиля завоевали одну серебряную и две бронзовые медали в седьмой день чемпионата мира. Соревнования проходят в Осло.

Зураб Гедехаури проиграл иранцу Аликбару Юсофиахмадшали в финальной схватке в весовой категории до 130 кг и стал серебряным призером. В поединках за бронзовые медали россиянин Степан Марянян (до 60 кг) победил армянина Геворга Гарибяна, а Артур Саргсян (до 97 кг) - представителя Италии Николоза Кахелашвили.

В медальном зачете сборная России занимает четвертое место, завоевав четыре золотые, четыре серебряные и девять бронзовых наград. Лидерство сохраняет сборная США, в активе которой пять золотых, пять серебряных и пять бронзовых медалей. Второе место делят иранцы и японцы (по 5-3-3).

В воскресенье в схватке за золотую медаль в весовой категории до 67 кг Назир Абдуллаев встретится с иранцем Мохаммадрезой Гераеи. Россиянин Милад Алирзаев (до 87 кг) через утешительный раунд поборется за выход в поединок за бронзовую медаль с грузином Лашей Гобадзе.

Чемпионат мира завершится 10 октября.