В Ингушетии стартовало открытое первенство республики по художественной гимнастике

МАГАС, 9 октября. /ТАСС/. Открытое первенство Республики Ингушетия по художественной гимнастике впервые стартовало в селе Мужичи в субботу. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.

В соревнованиях, которые будут проходить на территории спортивно-тренировочной базы в селе Мужичи 9 и 10 октября, принимают участие представители регионов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов - Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Дагестана, Карачаево-Черкессии, Северной Осетии, Ставропольского и Краснодарского краев. На соревнования прибыли около 300 человек, среди которых тренеры, судьи, спортсменки и гости.

"Участвуют спортсменки самых разных возрастов, младшей из которых 5 лет, старшей - 16. Среди выступлений беспредметные и предметные комплексные исполнения", - отметили в пресс-службе.

Художественная гимнастика получила развитие в Ингушетии всего несколько лет назад, когда в 2017 году на базе самого крупного в регионе спорткомплекса - дворца спорта "Магас" имени Берда Евлоева в Назрани - была открыта первая в регионе специализированная школа спортивной и художественной гимнастики. Занятия в школе проводятся по специально разработанной программе для каждой возрастной категории.