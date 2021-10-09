Россияне заняли третье место в медальном зачете чемпионата Европы по велоспорту на треке

ТАСС, 9 октября. Сборная России завоевала три золотые, одну серебряную и пять бронзовых наград на чемпионате Европы по велоспорту на треке и заняла третье место в медальном зачете.

Золотые медали на счету Гульназ Хатунцевой (гонка по очкам), Дарьи Шмелевой (гонка на время на 500 м) и Сергея Ростовцева (гонка на выбывание). Серебро сборной России принес Лев Гонов (индивидуальная гонка преследования). Бронзовые награды завоевали Яна Тыщенко (кейрин и гонка на время на 500 м), Михаил Яковлев (спринт), Влас Шичкин (гонка по очкам), а также женская сборная России в составе Шмелевой, Тыщенко и Наталии Антоновой (командный спринт).

Первое место в медальном зачете заняла сборная Нидерландов (7-3-1), второй стала команда Германии (3-3-2).

Чемпионат Европы проходил с 5 по 9 октября в Швейцарии.