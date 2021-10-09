{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Россияне заняли третье место в медальном зачете чемпионата Европы по велоспорту на треке

На счету команды три золотые, одна серебряная и пять бронзовых наград
Наталия Антонова, Яна Тыщенко и Анастасия Войнова EPA-EFE/PETER KLAUNZER
Описание
Наталия Антонова, Яна Тыщенко и Анастасия Войнова
© EPA-EFE/PETER KLAUNZER

ТАСС, 9 октября. Сборная России завоевала три золотые, одну серебряную и пять бронзовых наград на чемпионате Европы по велоспорту на треке и заняла третье место в медальном зачете.

На эту тему
Яна Тыщенко завоевала третью медаль на чемпионате Европы по велоспорту на треке
Яна Тыщенко завоевала третью медаль на чемпионате Европы по велоспорту на треке

Золотые медали на счету Гульназ Хатунцевой (гонка по очкам), Дарьи Шмелевой (гонка на время на 500 м) и Сергея Ростовцева (гонка на выбывание). Серебро сборной России принес Лев Гонов (индивидуальная гонка преследования). Бронзовые награды завоевали Яна Тыщенко (кейрин и гонка на время на 500 м), Михаил Яковлев (спринт), Влас Шичкин (гонка по очкам), а также женская сборная России в составе Шмелевой, Тыщенко и Наталии Антоновой (командный спринт).

Первое место в медальном зачете заняла сборная Нидерландов (7-3-1), второй стала команда Германии (3-3-2).

Чемпионат Европы проходил с 5 по 9 октября в Швейцарии.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
ЧМ-2022 по футболу
Вратарь Дюпин покинул расположение сборной России по футболу
В понедельник команда на выезде сыграет против словенцев
Вратарь Дюпин покинул расположение сборной России по футболу
Читать полностью