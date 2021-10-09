Покровская заявила, что ждет изменений в правилах синхронного плавания от техкома FINA

Новые правила в синхронном плавании должны быть приняты в ноябре, однако они пока не будут распространяться на ближайший чемпионат мира, который пройдет в мае в японской Фукуоке.

"Это очень серьезная тема, все тренеры с нетерпением ждут улучшений в нашем виде спорта, - сказала Покровская. - В ноябре у нас состоится семинар, на котором мы будем обсуждать проект новых правил. Я знаю, что наш технический комитет FINA готовит кардинальные изменения. Ольга Брусникина входит в техком и тоже работает над новой системой судейства", - сказала Покровская.

"В технический комитет входят специалисты, и мы надеемся, что они понимают, как важен этот вопрос для всех тренеров мира. Сейчас начинается новый олимпийский цикл, формируются новые команды, и, конечно, всем очень хочется знать, по каким правилам будет жить наш вид спорта в ближайшем будущем. Я очень надеюсь, что техком FINA постарается организовать заранее обучающие и информационные семинары, чтобы рассказать об основных изменениях в правилах, провести обучение судей и тренеров и как можно быстрее представить новые обязательные элементы и фигуры", - добавила Покровская.