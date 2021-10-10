Сборная Дании одержала седьмую победу подряд в отборочном турнире чемпионата мира

ТАСС, 10 октября. Сборная Дании разгромила в гостях команду Молдавии в матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года. Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу датчан.

Сборная Украины по футболу обыграла финнов в отборочном матче чемпионата мира

Забитыми мячами отметились Андреас Сков Ольсен (23-я минута), Симон Кьер (34), Кристиан Нёргор (39) и Йоаким Мёхле (44).

Датская команда одержала семь побед в семи матчах, не пропустив ни одного мяча, и лидирует в турнирной таблице группы F, обеспечив себе место не ниже второго. В финальную часть чемпионата мира попадают победители групп. Команды, занявшие второе место, сыграют в стыковых матчах.

В другом матче группы австрийцы со счетом 2:0 на выезде переиграли сборную Фарерских островов. После датчан (21 очко) в таблице расположились шотландцы (14), израильтяне (10), австрийцы (10), команда Фарерских островов (4) и молдаване (1).

Сборная Англии разгромила в гостях команду Андорры со счетом 5:0 в матче группы I. Поляки с таким же счетом обыграли дома сборную Сан-Марино, албанцы победили в гостях венгров (1:0). Англичане идут первыми в группе, набрав 19 очков, далее расположились албанцы (15), поляки (14), венгры (10), сборные Андорры (3) и Сан-Марино (0).

Сербы переиграли в гостях команду Люксембурга в матче группы А со счетом 1:0 и лидируют в турнирной таблице с 14 очками. Вторыми идут португальцы (13), третьими - футболисты Люксембурга (6), четвертыми - ирландцы (5), последними - азербайджанцы (1). Швейцарцы дома победили сборную Северной Ирландии в матче группы С (2:0). В турнирной таблице группы первыми идут итальянцы (14), вторыми - швейцарцы (11), третьими - представители Северной Ирландии (5), четвертыми - болгары (5), пятыми - литовцы (3).