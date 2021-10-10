Ковпанец: Войнова и Дмитриев должны усилить команду перед чемпионатом мира по велотреку

МОСКВА, 10 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Двукратный призер Олимпийских игр и четырехкратная чемпионка мира по велоспорту на треке Анастасия Войнова и бронзовый призер Олимпиады 2016 года Денис Дмитриев должны стать лидерами команды на ближайшем мировом первенстве. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер сборной России Сергей Ковпанец.

На завершившемся в швейцарском Гренхене чемпионате Европы сборная России заняла третье место в общем медальном зачете с тремя золотыми, одной серебряной и пятью бронзовыми наградами. Дмитриев не завоевал ни одной медали, Войнова была в качестве запасной в командном спринте, где женская сборная России выиграла бронзу.

"Мы и не рассчитывали, что они выступят успешно, это и была подготовка к чемпионату мира. Настя подтвердила, что она в состоянии усилить команду в командном спринте, и в индивидуальном спринте у нее была борьба за выход в четверку, - сказал Ковпанец. - Денис является лидером. Мы обоих рассматриваем как лидеров на чемпионат мира".

Золотые медали у россиян на чемпионате Европы на счету Гульназ Хатунцевой (гонка по очкам), Дарьи Шмелевой (гонка на время на 500 м) и Сергея Ростовцева (гонка на выбывание). Серебро сборной России принес Лев Гонов (индивидуальная гонка преследования). Бронзовые награды завоевали Яна Тыщенко (кейрин и гонка на время на 500 м), Михаил Яковлев (спринт), Влас Шичкин (гонка по очкам), а также женская сборная России в составе Шмелевой, Тыщенко и Наталии Антоновой (командный спринт).

"Для нас, прежде всего, это было начало нового олимпийского цикла, чтобы посмотреть на молодежь, успешно выступавшую на первенстве Европы среди спортсменов до 23 лет. Это, прежде всего, Яковлев, Тыщенко плюс Гонов - наше будущее. Вместе с тем надо было посмотреть состав, который будет готовиться к чемпионату мира. У нас есть два ярких лидера - Шмелева и Войнова, есть Антонова, Тыщенко, которые могут составить команду в командном спринте на чемпионате мира", - отметил тренер.

Сезон продолжается

Многие лидеры в велотреке, включая олимпийских чемпионов, приехали на чемпионат Европы. "Потому что сезон продолжается: через неделю чемпионат мира, а еще через неделю - Лига чемпионов, где выступят все сильнейшие. Вместе с тем чемпионат мира является отбором на Кубки нации, поэтому этот велосипедный сезон можно назвать круглогодичным", - сказал Ковпанец.

"Удовлетворение от выступления есть, поскольку есть и медали, и талантливые спортсмены. Хотелось, чтобы в том же командном спринте у девушек выступление было бы более успешным, но это как бы начало нового цикла, и, надеюсь, на чемпионате мира результат будет другим. Что касается состава на чемпионат мира, думаю, все те, кто выступал на чемпионате Европы, будут в составе. Единственное, мы побережем юниоров, выступавших в командной гонке", - добавил он.

Чемпионат мира пройдет во французском Рубе 20-24 октября.