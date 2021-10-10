Калинская вышла в третий круг теннисного турнира в Индиан-Уэллсе

Павлюченкова вышла в третий круг теннисного турнира категории WTA 1 000 в Индиан-Уэллсе

Встреча завершилась со счетом 6:3, 4:6, 6:2 в пользу 20-летней Калинской. В третьем круге россиянка сыграет с победительницей матча между представительницей Швейцарии Викторией Голубич и гречанкой Марией Саккари (девятый номер посева). Соррибес-Тормо была посеяна под 28-м номером.

Калинская занимает 151-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В ее активе нет побед на турнирах организации, лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход во второй круг Открытого чемпионата США (2019, 2020).

Соррибес-Тормо занимает 35-ю строчку в мировом рейтинге, она один раз побеждала на турнирах WTA. На Открытом чемпионате США этого года теннисистка дошла до третьего круга.

Турнир в Индиан-Уэллсе завершится 17 октября, призовой фонд соревнований составляет $1,2 млн.