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WTA

Калинская вышла в третий круг теннисного турнира в Индиан-Уэллсе

В матче второго круга россиянка победила испанку Сару Соррибес-Тормо

ТАСС, 10 октября. Российская теннисистка Анна Калинская обыграла испанку Сару Соррибес-Тормо в матче второго круга турнира категории WTA 1 000 в американском Индиан-Уэллсе.

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Встреча завершилась со счетом 6:3, 4:6, 6:2 в пользу 20-летней Калинской. В третьем круге россиянка сыграет с победительницей матча между представительницей Швейцарии Викторией Голубич и гречанкой Марией Саккари (девятый номер посева). Соррибес-Тормо была посеяна под 28-м номером.

Калинская занимает 151-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В ее активе нет побед на турнирах организации, лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход во второй круг Открытого чемпионата США (2019, 2020).

Соррибес-Тормо занимает 35-ю строчку в мировом рейтинге, она один раз побеждала на турнирах WTA. На Открытом чемпионате США этого года теннисистка дошла до третьего круга.

Турнир в Индиан-Уэллсе завершится 17 октября, призовой фонд соревнований составляет $1,2 млн.

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