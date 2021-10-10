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Бокс

Промоутер Джошуа сообщил, что бой-реванш с Усиком пройдет в начале весны

Британец активировал соответствующий пункт, который содержался в контракте на первый поединок
Энтони Джошуа и Эдди Хирн Zac Goodwin/PA via AP
Описание
Энтони Джошуа и Эдди Хирн
© Zac Goodwin/PA via AP

ТАСС, 10 октября. Бывший чемпион мира по боксу по трем престижным версиям британец Энтони Джошуа проведет бой-реванш против украинца Александра Усика, поединок состоится в начале весны. Об этом стриминговому сервису DAZN сообщил промоутер Джошуа Эдди Хирн, его комментарий приводит телеканал Sky Sports.

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"Джошуа сейчас тренируется, и сегодня мы официально активировали пункт о матч-реванше против Александра Усика, который мы увидим в начале следующей весны", - сказал Хирн.

26 сентября Усик завоевал три титула чемпиона мира в супертяжелом весе по престижным версиям, победив Джошуа в 12-раундовом поединке, прошедшем в Лондоне, единогласным решением судей. 34-летний украинец завоевал титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой "супер"), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF). В контракте на бой был прописан пункт о матч-реванше.

Усик не знает поражений на профессиональном ринге - 19 побед (13 нокаутом). В активе 31-летнего Джошуа 24 победы (22 нокаутом), два поражения.

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