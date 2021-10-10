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НХЛ

"Тампа" победила "Флориду" в предсезонном матче НХЛ. Василевский сделал 45 сейвов

Голкипер "Флориды" Сергей Бобровский отразил 25 бросков
Андрей Василевский AP Photo/John Raoux
Описание
Андрей Василевский
© AP Photo/John Raoux

ТАСС, 10 октября. "Тампа" обыграла в гостях "Флориду" со счетом 4:2 в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей отличились Алекс Киллорн (28-я минута), Брэйден Поинт (42) и Патрик Марун (53, 55). У "Флориды" шайбы забросили Кевин Коннатон (25) и Сэм Рейнхарт (28).

Вратарь "Тампы" Андрей Василевский отразил 45 из 47 бросков по своим воротам, голкипер "Флориды" Сергей Бобровский - 25 из 29.

Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров и его одноклубник защитник Михаил Сергачев не отметились результативными действиями.

Руководство Федерации хоккея России в пятницу назвало первых трех игроков, которые попали в состав национальной сборной на Олимпиаду-2022. Ими стали Василевский, Кучеров и Александр Овечкин ("Вашингтон").

Регулярный чемпионат НХЛ стартует в ночь на 13 октября.

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