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ATP

Медведев и Карацев вышли в третий круг турнира серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе

Российские теннисисты победили американца Маккензи Макдональда и итальянца Сальваторе Карузо соответственно
Даниил Медведев EPA-EFE/RAY ACEVEDO
Описание
Даниил Медведев
© EPA-EFE/RAY ACEVEDO

ТАСС, 10 октября. Российский теннисист Даниил Медведев обыграл американца Маккензи Макдональда во втором круге турнира серии "Мастерс" в американском Индиан-Уэллсе.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу 25-летнего россиянина, посеянного на турнире под первым номером. Его следующим соперником станет победитель матча между американцем Маркосом Хироном и сербом Филипом Крайиновичем (27-й номер посева на турнире).

Медведев занимает второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На его счету 13 титулов под эгидой ATP. 13 сентября теннисист выиграл Открытый чемпионат США. 26-летний Макдональд идет 57-м в мировом рейтинге.

Также в третий круг вышел россиянин Аслан Карацев, посеянный на турнире под 19-м номером. Он победил итальянца Сальваторе Карузо (135-й номер рейтинга) со счетом 6:0, 6:2. В следующем круге россиянин сыграет с канадцем Денисом Шаповаловым (9-й номер посева).

Турнир в Индиан-Уэллсе относится к категории "Мастерс", престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Призовой фонд - $8,3 млн. В 2019 году победителем стал австриец Доминик Тим, в прошлом году турнир был отменен из-за пандемии коронавируса. Соревнования в Индиан-Уэллсе завершатся 17 октября.

Теги
ATPМедведев, Даниил СергеевичКарацев, Аслан Казбекович
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