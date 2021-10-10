Фьюри победил Уайлдера в третьем бою и защитил титул чемпиона мира по версии WBC

ТАСС, 10 октября. Британец Тайсон Фьюри защитил титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе. В 12-раундовом поединке, который прошел в Лас-Вегасе (штат Невада), Фьюри победил американца Деонтея Уайлдера техническим нокаутом в 11-м раунде.

Боксеры встретились в третий раз. Первый бой, который прошел в декабре 2018 года, завершился вничью. Во втором поединке, прошедшем в феврале 2020 года, победу одержал Фьюри техническим нокаутом в 7-м раунде и завоевал пояс WBC. Третий поединок должен был состояться еще в прошлом году, но переносился несколько раз.

Британец впервые защитил титул чемпиона мира WBC. В ноябре 2015 года он победил украинца Владимира Кличко и завоевал титулы по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO). После этого британец пропустил 2,5 года из-за проблем со здоровьем и наркотиками. 33-летний Фьюри по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге - 31 победа (22 нокаутом) и одна ничья.

35-летний Уайлдер владел титулом чемпиона мира по версии WBC с января 2015 года по февраль 2020-го, защитив его десять раз. В послужном списке Уайлдера теперь 42 победы (41 нокаутом), два поражения и одна ничья.

За этот поединок Фьюри заработает гарантированно $30 млн, Уайлдер - $20 млн. Британец также получит преимущество при разделении дохода от продажи прав на трансляцию боя - 60%.

Титулами чемпиона мира в супертяжелом весе по другим престижным версиям владеет украинец Александр Усик (WBA, IBF и WBO).