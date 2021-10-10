Теннисист Рублев вышел в третий круг турнира серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе

Медведев и Карацев вышли в третий круг турнира серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу 23-летнего россиянина, посеянного на турнире под четвертым номером. Его следующим соперником станет американец Томми Пол, занимающий 60-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Рублев располагается на пятой строчке мирового рейтинга, на его счету восемь титулов под эгидой ATP, на турнирах Большого шлема спортсмен не проходил дальше четвертьфинала. На Олимпийских играх в Токио он стал обладателем золотой медали в миксте в паре с Анастасией Павлюченковой.

Табернеру 24 года, он занимает 116-е место в рейтинге ATP, он не побеждал на турнирах под эгидой организации, на турнирах Большого шлема он ни разу не преодолел рубеж первого раунда.

Турнир в Индиан-Уэллсе относится к категории "Мастерс", престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Призовой фонд - $8,3 млн. В 2019 году победителем стал австриец Доминик Тим, в прошлом году турнир был отменен из-за пандемии коронавируса. Соревнования в Индиан-Уэллсе завершатся 17 октября.