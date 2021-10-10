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ATP

Теннисист Рублев вышел в третий круг турнира серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе

Во втором раунде россиянин одержал победу над испанцем Карлосом Табернером
Андрей Рублев EPA-EFE/JUSTIN LANE
Описание
Андрей Рублев
© EPA-EFE/JUSTIN LANE

ТАСС, 10 октября. Российский теннисист Андрей Рублев обыграл испанца Карлоса Табернера во втором круге турнира серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния).

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Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу 23-летнего россиянина, посеянного на турнире под четвертым номером. Его следующим соперником станет американец Томми Пол, занимающий 60-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Рублев располагается на пятой строчке мирового рейтинга, на его счету восемь титулов под эгидой ATP, на турнирах Большого шлема спортсмен не проходил дальше четвертьфинала. На Олимпийских играх в Токио он стал обладателем золотой медали в миксте в паре с Анастасией Павлюченковой.

Табернеру 24 года, он занимает 116-е место в рейтинге ATP, он не побеждал на турнирах под эгидой организации, на турнирах Большого шлема он ни разу не преодолел рубеж первого раунда.

Турнир в Индиан-Уэллсе относится к категории "Мастерс", престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Призовой фонд - $8,3 млн. В 2019 году победителем стал австриец Доминик Тим, в прошлом году турнир был отменен из-за пандемии коронавируса. Соревнования в Индиан-Уэллсе завершатся 17 октября.

Теги
ATPРублев, Андрей Андреевич
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