В команде Фьюри не верят в проведение боя против Усика

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Проведение боя между британским боксером Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком в ближайшие месяцы маловероятно. Об этом ТАСС сообщили в компании Top Rank, которая является со-промоутером Фьюри.

В воскресенье Фьюри победил американца Деонтея Уайлдера и защитил титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Бой завершился техническим нокаутом в 11-м раунде. Усик владеет поясами Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской Федерации (IBF). WBC дал Фьюри 30 дней на переговоры с Усиком об объединительном бое.

"Это маловероятно. Опция о переговорах есть, но возможность боя почти исключена", - сказал собеседник агентства.

33-летний Фьюри не знает поражений на профессиональном ринге, в его активе 31 победа (22 нокаутом) и одна ничья. 34-летний Усик одержал 19 побед (13 нокаутом) в 19 поединках.