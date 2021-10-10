В команде Усика заявили, что боя с Фьюри не будет

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Бой между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком невозможен из-за реванша украинского боксера против британца Энтони Джошуа. Об этом ТАСС заявил менеджер Усика Александр Красюк.

Британский боксер Фьюри может начать переговоры о бое с украинцем Усиком

В воскресенье Фьюри победил американца Деонтея Уайлдера и защитил титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Бой завершился техническим нокаутом в 11-м раунде. Усик владеет поясами Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской Федерации (IBF). WBC дал Фьюри 30 дней на переговоры с Усиком об объединительном бое.

"Джошуа активировал реванш. Будем драться с ним", - сказал Красюк.

26 сентября Усик завоевал три титула чемпиона мира в супертяжелом весе по престижным версиям, победив Джошуа в 12-раундовом поединке, прошедшем в Лондоне, единогласным решением судей. В контракте на бой был прописан пункт о реванше.