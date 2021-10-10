В набсовете РУСАДА прокомментировали решение WADA по московской лаборатории

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) запретить московской антидопинговой лаборатории выполнять анализ проб крови не скажется на спортсменах и операционной деятельности Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом ТАСС сообщила председатель наблюдательного совета РУСАДА Наталья Соколова.

В субботу исполком WADA принял рекомендацию дисциплинарного комитета об отмене статуса "одобренный" для московской лаборатории по проведению тестирования крови спортсменов. Такое решение принято из-за несоответствия лаборатории международному стандарту для лабораторий и его этическому кодексу. РУСАДА имеет право на обжалование решения в Спортивном арбитражном суде.

"Право московской лаборатории проводить анализы было приостановлено исполкомом WADA 21 января 2020 года из-за подозрений в манипуляциях данными, передаваемыми в WADA, - сказала Соколова. - Затем состоялся спортивный арбитраж в Лозанне, в ходе которого обстоятельства, приведшие к приостановлению, получили правовую оценку. С учетом результатов арбитража и состоявшегося после дисциплинарного разбирательства WADA подтвердило свое решение. Решение официально ставит точку в деле московской лаборатории".

"Данные события касаются 2018-2019 годов. На протяжении последних лет эта история существенно мешала продвигаться вперед в переговорах с WADA по вопросам восстановления статуса РУСАДА. Формализация решения о приостановке 2020 года не имеет никакого влияния на российских спортсменов и весь отечественный спорт. Не меняется ничего и для операционной деятельности РУСАДА, поскольку пробы уже несколько лет направляются в европейские лаборатории для анализа", - добавила Соколова.