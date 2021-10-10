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Футбол в России

Семин прокомментировал назначение Гисдоля на пост главного тренера "Локомотива"

Бывший наставник железнодорожников пожелал новому тренеру команды превзойти лучшие достижения клуба
Юрий Семин Валерий Матыцин/ТАСС
Описание
Юрий Семин
© Валерий Матыцин/ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Бывший главный тренер московского футбольного клуба "Локомотив" Юрий Семин не знаком с работой нового наставника команды Маркуса Гисдоля. Об этом Семин рассказал ТАСС.

В воскресенье "Локомотив" объявил о договоренности с немецким тренером Маркусом Гисдолем. Он сменит на посту главного тренера серба Марко Николича, который покинул "Локомотив" 5 октября.

"У "Локомотива" всегда были большие ориентиры для любого вновь пришедшего тренера, - сказал Семин. - Это и чемпионские звания, много кубков, четвертьфинал Лиги чемпионов, полуфинал Кубка кубков и выходы из группы Лиги Европы. Это большие завоевания, новому тренеру мы пожелаем превзойти это".

"Правильное или неправильное назначение, покажет время. Знаком ли Гисдоль? Я не знаю его", - добавил Семин.

"Локомотив" с 17 очками после 10 игр занимает четвертое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). В следующем туре железнодорожники 16 октября сыграют в гостях с казанским "Рубином".

Теги
Российский футболСемин, Юрий Павлович
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