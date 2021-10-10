Рахимов ожидал, что следующим тренером "Локомотива" будет немецкоговорящий специалист

В воскресенье "Локомотив" объявил о договоренности с немецким специалистом Маркусом Гисдолем. Он сменит на посту главного тренера команды серба Марко Николича, который покинул клуб 5 октября.

"Я лично ожидал, что следующим тренером "Локомотива" будет иностранный специалист, - сказал Рахимов. - Слышал про Гисдоля, он тренировал клубы бундеслиги, имеет достаточно опыта. В принципе, я ожидал, что будет назначен иностранный специалист. Это, конечно, должен был быть немецкоговорящий тренер, потому что знакомый очень людям [из руководства "Локомотива"]. Здесь ничего удивительного нет".

"Локомотив" с 17 очками после 10 игр занимает четвертое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). В следующем туре железнодорожники 16 октября сыграют в гостях с казанским "Рубином".