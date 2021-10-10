Тихонов заявил, что не будет получать денег за работу по развитию турецкого биатлона

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов сотрудничает с Федерацией лыжного спорта Турции на общественных началах. Об этом он рассказал ТАСС.

Тихонов на этой неделе находится в Турции с официальным визитом.

"Задача - сделать биатлон в Турции, добиться того же, чего я добивался в российском биатлоне как спортсмен и президент. Реально ли это? У меня по жизни все реально", - сказал Тихонов.

"Работать буду на общественных началах, я самодостаточный человек и еду не зарабатывать, а делать дело", - отметил он.

Собеседник агентства добавил, что в планах руководства турецкой федерации построить в Эрзуруме биатлонный комплекс международного уровня. "Архитектурная группа и все остальное у меня готово", - заметил он.

Тихонову 74 года, в прошлом он возглавлял Союз биатлонистов России (СБР), был первым вице-президентом Международного союза биатлонистов (IBU).