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Биатлон

Тихонов заявил, что не будет получать денег за работу по развитию турецкого биатлона

По словам четырехкратного олимпийского чемпиона, перед ним стоит задача добиться того же, чего он добивался в российском биатлоне как спортсмен и президент
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов сотрудничает с Федерацией лыжного спорта Турции на общественных началах. Об этом он рассказал ТАСС.

Тихонов на этой неделе находится в Турции с официальным визитом.

"Задача - сделать биатлон в Турции, добиться того же, чего я добивался в российском биатлоне как спортсмен и президент. Реально ли это? У меня по жизни все реально", - сказал Тихонов.

"Работать буду на общественных началах, я самодостаточный человек и еду не зарабатывать, а делать дело", - отметил он.

Собеседник агентства добавил, что в планах руководства турецкой федерации построить в Эрзуруме биатлонный комплекс международного уровня. "Архитектурная группа и все остальное у меня готово", - заметил он.

Тихонову 74 года, в прошлом он возглавлял Союз биатлонистов России (СБР), был первым вице-президентом Международного союза биатлонистов (IBU).

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